“Nessuna possibilità che Gattuso resti al Napoli, questa è la verità”, ma lo sosterremo fino all’ultimo minuto

“Non c’è nessuna possibilità che Gennaro Gattuso possa restare sulla panchina del Napoli” lo dice Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista oramai da tempo ha sottolineato che il margine per ricomporre la frattura tra De Laurentiis e Gattuso era minimo, ma ora quel margine si è ridotto a zero. Il tecnico calabrese da tempo ha preso la decisione di lasciare Napoli, perché non si è sentito difeso nel momento più difficile della stagione quando gli mancavano i giocatori più importanti e si faticava anche ad avere due difensori centrali di ruolo. Inoltre le clausole inserite nel contratto di rinnovo proposto dal Napoli a Gattuso non hanno mai convinto l’allenatore. Dunque a fine stagione Gattuso ed il Napoli si diranno addio.

Napoli: Allegri o Spalletti

Attualmente i nomi che maggiormente circolano in ambienti di mercato sono quelli di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Secondo la Radio Ufficiale del Napoli, Max Allegri sarebbe molto interessato alla panchina azzurra. De Laurentiis da tempo ha puntato l’ex allenatore della Juventus che però piace anche al Real Madrid. Luciano Spalletti è l’altro nome che piace moltissimo a De Laurentiis che già da tempo ha contattato l’allenatore ex Roma e Inter. Spalletti sarebbe pronto a tuffarsi nella nuova avventura. Tutto si aggiornerà a fine stagione, quindi tra due sole partite, quando il Napoli saprà se giocherà in Champions League nella stagione 2021/22.

Gattuso fino alla fine

Se Gennaro Gattuso ha ‘insegnato’ qualcosa è che si può essere professionisti fino alla fine. L’allenatore è sicuro di andare via a fine stagione, ma sta dando più del 100% per portare il Napoli in Champions League. Anche se gli azzurri si sono chiusi nel silenzio stampa è evidente che Gattuso è super concentrato e sta caricando i suoi giocatori, spronandoli a dare il massimo. Sicuramente il tecnico calabrese lo farà anche per una questione personale, ma il suo atteggiamento è da lodare. Dunque fino al termine della stagione bisogna supportare Gattuso, ora è lui l’allenatore del Napoli e sta meritando il supporto dei tifosi, fosse solo per l’impegno massimo che sta mettendo ogni singolo giorno di allenamento. Un impegno che non è scontato nemmeno per chi fa il professionista e di esempi negativi da citare ce ne sarebbero tanti.