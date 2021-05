Mazzarri: “Carriera favolosa. Vi svelo un retroscena durante gli allenamenti al Napoli”

Walter Mazzarri ed Edinson Cavani sono sicuramente due tasselli importanti della rinascita del Napoli in Serie A ed in Europa. Mazzarri a France Football ha parlato anche di Cavani che ha recentemente rinnovato un altro anno con il Manchester United, dopo aver vestito anche la maglia del PSG: “Sono davvero molto fiero della sua carriera. E’ un giocatore che mi ha dato tanto e che a mio avviso può fare ancora molto bene. E’ uno che lavora molto per la squadra ed ha grandi doti tecniche e fisiche, oltre che di leadership“. Mazzarri parlando di Cavani rivela anche un piccolo retroscena durante il periodo in cui erano al Napoli: “Dopo ogni allenamento restavamo insieme a Castel Volturno a lavorare almeno un’ora in più rispetto agli altri. Studiavamo cosa fare, i movimenti migliori. Ha lavorato veramente tantissimo“.