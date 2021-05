Da Firenze – Gattuso alla Fiorentina: fatto anche l’accordo economico

Il passaggio di Gennaro Gattuso alla Fiorentina sembra oramai imminente. L’attuale tecnico del Napoli vuole chiudere in bellezza la stagione con gli azzurri, portarla in Champions League e poi salutare tutti. Alla finestra c’è la Fiorentina di Commisso, che secondo Repubblica sarebbe un passo indietro per l’allenatore calabrese. Ma da Firenze fanno sapere che l’accordo tra Gattuso ed i viola è praticamente fatto. Ecco quanto scrive Il Corriere Fiorentino:

Il tecnico del Napoli ha già avuto un contatto con Commisso, ha ricevuto garanzie tecniche sulla volontà di accontentarlo mentre l’accordo economico (un biennale da circa 2 milioni a stagione) non è mai stato un problema. Sono altri, gli ostacoli. Il fatto che Ringhio voglia prima di tutto concentrarsi sul finale di stagione (vuol lasciare il Napoli in Champions) e un effetto domino che dopo l’annuncio di Mourinho alla Roma che potrebbe coinvolgere diverse panchine. Comprese quelle di Juventus, Inter e Lazio.