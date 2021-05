Serie A: gli arbitri della 37^ giornata, Abisso per il Napoli. Fischietto esperto per Juventus-Inter

Tutte le designazioni arbitrali della 37^ giornata di Serie A, la penultima in calendario. Sarà l’arbitro Calvarese a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium Juventus-Inter. Per Fiorentina-Napoli è stato designato Abisso. Designazioni molto attese, dato che la prossima giornata di campionato potrebbe essere veramente decisiva per la corsa Champions League, con Juventus, Milan e Napoli a giocarsi la qualificazione.

Ecco i direttori di gara della 37^ giornata di Serie A

BENEVENTO – CROTONE h. 15.00

GIACOMELLI

LIBERTI – LO CICERO

IV: FOURNEAU

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO

FIORENTINA – NAPOLI h. 12.30

ABISSO

TEGONI – MONDIN

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

AVAR: COSTANZO

GENOA – ATALANTA Sabato 15/05 h. 15.00

MARINELLI

DEI GIUDICI – PAGNOTTA

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI

H. VERONA – BOLOGNA Lunedì 17/05 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI C. – YOSHIKAWA

IV: ILLUZZI

VAR: GHERSINI

AVAR: GALETTO

JUVENTUS – INTER Sabato 15/05 h. 18.00

CALVARESE

LONGO – VALERIANI

IV: GUIDA

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: VALERI

AVAR: PRETI

PARMA – SASSUOLO h. 18.00

PICCININI

CAPALDO – MARGANI

IV: PRONTERA

VAR: MARESCA

AVAR: PASSERI

ROMA – LAZIO Sabato 15/05 h. 20.45

PAIRETTO

BINDONI – RANGHETTI

IV: DI MARTINO

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

SPEZIA – TORINO Sabato 15/05 h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – SAMPDORIA h. 15.00

GARIGLIO

MUTO – MOHTAR

IV: ROS

VAR: ABBATTISTA

AVAR: TOLFO