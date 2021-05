Quale sarà il futuro di Gennaro Gattuso? E’ la domanda che si pongono molti tifosi del Napoli che vorrebbero la permanenza del tecnico calabrese. Ad oggi le possibilità che Gattuso resti al Napoli sono molto vicine allo zero. Ma nel mercato, anche quello degli allenatori, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Il caso Mourinho fa scuola e quando le cose non si vogliono far sapere si riescono a nascondere, spesso dipende dalla volontà del club e dei diretti interessati di non far trapelare la notizia. Insomma ci sono molti fattori che possono influenzare una trattativa, anche quelle che sembrano molto ben avviate, come ad esempio quella di Gattuso con la Fiorentina.

La mediazione di Mendes

Secondo Tuttosport qualche timida possibilità che Gattuso resti al Napoli va riposta nell’opera di mediazione di Jorge Mendes. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

Al momento la risposta sarebbe categoricamente “no”, anche perché finora il presidente non ha mai dato un segnale chiaro nella direzione di una conferma che, sotto sotto, farebbe felici tutti: il patron, l’allenatore e soprattutto i tifosi. Magari già domani potrebbe arrivare un disgelo, ma intanto Ringhio pensa soltanto a caricare il gruppo alla ricerca della 24esima vittoria stagionale. Solo dopo potrà essere programmata la stagione futura: con Gattuso o senza? Il grande mediatore tra le parti potrebbe essere Jorge Mendes, l’unico che può chiedere a Ringhio di rimanere.

Intanto le opzioni Spalletti e Allegri restano sempre quelle più quotate per sostituire Gattuso. Il Napoli deve prendere una decisione sul nuovo allenatore entro breve tempo. Il campionato è agli sgoccioli è c’è la necessità di programmare la prossima stagione. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che sta necessariamente giocando su più tavoli in attesa di prendere la decisione finale.