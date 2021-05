Nuovo allenatore Napoli, Bagni ‘bacchetta’ De Laurentiis

Il campionato sta per finire ed il Napoli non ha ancora scelto il nuovo allenatore, per questo Salvatore Bagni si rivolge a De Laurentiis, incitandolo a fare presto. A Radio Marte l’ex centrocampista del Napoli sottolinea come il “tempo perso” possa “costare caro” alla società in termini di programmazione del prossimo campionato. Fino ad ora si sono fatti i nomi soprattutto di Allegri e Spalletti, ma nelle ultime ore Galtier sembra balzato davanti a tutti, anche grazie agli sgravi fiscali. Insomma il Napoli sta scegliendo il nuovo allenatore, ma al momento non ci sono ancora certezze.

Bagni: “Nessuna idea sul dopo Gattuso”

Salvatore Bagni parlando del nuovo allenatore del Napoli dice: “Non c’è un’idea del dopo Gattuso, De Laurentiis non ha scelto nulla. Tra una settimana finisce il campionato e bisognerebbe già lavorare per il prossimo per cui questa perdita di tempo in un momento così cruciale non fa bene al Napoli. Bisognerebbe avere già le idee chiare anche perché questo tempo perso farà perdere dubbi. Siamo alle ipotesi, ce ne sono tante, ma al momento di certezze poche“.

Poi sulla possibile ricomposizione della frattura ha aggiunto: “De Laurentiis-Gattuso? Il progetto Napoli è ottimo e potrebbe diventare vincente, ma quando c’è un diverbio c’è sempre qualcuno che inizia, non nasce dal nulla. Poi, quello che è stato, è stato, bisognerebbe andare avanti, ma non è sempre così facile. Ad esempio, anche nel nostro gruppo eravamo tutti amici, ma poi quando dovevamo essere uniti, qualcuno si è dissociato per cui a volte le parole pesano“.