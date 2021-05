ll Napoli chiude per Enzo Roco. Il difensore del Fatih Karagümrük è già in viaggio per l’Italia per firmare il suo nuovo contratto. L’annuncio del nuovo acquisto del Napoli viene dato dalla Turchia attraverso il giornalista Volkan Demis di A Spor. Roco è un difensore centrale che può giocare sia a destra che a sinistra, di piede destro ha disputato 31 partita in SuperLig mettendo a segno anche 3 gol ed 1 assist. Nonostante l’annuncio da parte della stampa turca è arrivata la smentita da parte della Radio ufficiale del Napoli.

Karagümrüklü Enzo Roco Napoli yolunda. Allasane Ndao’yu ise Fiorentina takip ediyor… — Volkan Demir (@albandemir) May 18, 2021

Calciomercato: Napoli chiude per Enzo Roco

Alto 192 centimetri Enzo Roco, secondo la stampa turca sarebbe già in viaggio per l’Italia per sbrigare alcune formalità e poi chiudere la trattativa con la SSCN. Il nuovo acquisto del Napoli Enzo Roco è un punto fermo del Fatih Karagümrük, formazione che in campionato fino ad ora ha totalizzato sessanta punti. A 29 anni Roco ha vestito le maglie di Espanyon, Elche, Cruz Azul e Besiktas. Il Napoli con questo acquisto comincia a mettere un tassello nel nuovo calciomercato, mentre la formazione azzurra si sta giocando ancora la qualificazione alla Champions League per la stagione 2021/22.

Enzo Roco la smentita della Radio Ufficiale

Intanto la Radio ufficiale del Napoli ha fatto sapere che la trattativa non è chiusa e che Enzo Roco non è un calciatore del Napoli. A dirlo è Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli che cita fonti molto vicine alla società azzurra di Aurelio De Laurentiis.