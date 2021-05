Enzo Roco, la radio ufficiale del Napoli: “Dispiace smentire i colleghi turchi”

La Radio Ufficiale del Napoli smentisce l’acquisto di Enzo Roco da parte del Napoli. Dopo il tweet di un giornalista turco che annunciava l’arrivo di Roco al Napoli, arriva la smentita da parte di Radio Goal. Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “Mi dispiace smentire i colleghi turchi che hanno dato la notizie di mercato, facendo sapere che Enzo Roco sarebbe andato al Napoli. Fonti molto, molto vicine alla società smentiscono che la SSCN abbia acquistato il difensore cileno”.

Intanto dalla Turchia il sito ‘A Spor’ Parla di un accordo praticamente raggiunto tra il Fatih Karagümrük ed il Napoli. Addirittura i colleghi turchi parlano di un calciatore che è già in viaggio per l’Italia. Secondo la stampa turca Enzo Roco è già un calciatore del Napoli, ma la radio ufficiale della SSCN smentise categoricamente la notizia, che bolla come falsa.