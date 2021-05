Rinnovo Insigne: ancora tutto bloccato, la richiesta del capitano sorprende De Laurentiis

Il rinnovo di Lorenzo Insigne diventa di estrema attualità, anche perché il campionato sta per terminare ed è tutto bloccato. Il calciatore ha sempre detto che voleva concentrarsi sull’obiettivo della qualificazione Champions League e poi discutere il contratto. E’ vero che l’obiettivo non è ancora stato raggiunto, ma tenere in sospeso un calciatore del calibro di Insigne, che piace a mezza Europa, diventa assai pericoloso.

Secondo quanto riferisce Il Mattino al momento non c’è alcun contatto tra l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane e la SSCN di Aurelio De Laurentiis. Quello che è certo è che da entrambe le parti non c’è la volontà di “cominciare una stagione con il contratto in scadenza e quindi Insigne potrebbe anche iniziare a guardarsi attorno”. Il quotidiano partenopeo sottolinea che per “Insigne non mancano gli estimatori tra Italia ed estero. In Premier League, infatti, almeno un paio di club sarebbero pronti ad affondare“. Per ora è tutto fermo, anche perché il capitano dà priorità al Napoli.

Insigne ed il rinnovo, problema ingaggio

Al momento quello che sta bloccando la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto è la richiesta di ingaggio di Insigne. Secondo Gazzetta dello Sport il capitano del Napoli chiede 1 milione in più rispetto ai 4,5 milioni di euro che già percepisce.

Il quotidiano sportiva scrive che De Laurentiis ha rispedito la richiesta al mittente. Una posizione ferma quella della società azzurra, che potrebbe ammorbidire la sua posizione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Difficilmente, però, accoglierà una richiesta di aumento. Il rinnovo di Insigne potrebbe essere firmato, con aumento dell’ingaggio, solo con dei bonus legati al “rendimento del giocatore ed ai risultati della squadra”. Il nuovo contratto di Insigne va comunque ancora studiato e approfondito, ma bisogna fare in fretta, perché la stagione al top del capitano del Napoli non è passata inosservata.