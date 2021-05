Napoli-Verona: sorpresa a centrocampo, c’è una conferma. Politano più di Lozano

Vincere per accedere alla prossima Champions League questo l’obiettivo del Napoli contro il Verona. Con i tre punti gli azzurri non dovrebbero fare calcoli, dato che sono padroni del proprio destino. Gli scaligeri da oltre un mese non giocano più con quella intensità di una volta, anche perché hanno acquisito la salvezza matematica. Questo però non deve far deconcentrare il Napoli e lo sa bene Gennaro Gattuso, che sta spingendo proprio sulla spinta motivazionale. Se il Napoli scende in campo con la mentalità sbagliata allora sarà veramente complicato battere il Verona. Basti guardare alla partita di andata quando gli azzurri segnarono dopo pochi minuti e poi furono ribaltati da un Verona arrembante e più motivato.

Formazione Napoli anti-Verona

Gattuso è intenzionato a non modificare la formazione del Napoli che ha vinto con la Fiorentina. Dunque si va verso la riconferma di Meret in porta, Bakayoko a centrocampo e Politano in attacco. Ci sono ancora due giorni per decidere, ma le indicazioni che filtrano da Castel Volturno sono proprio queste. In difesa il tecnico può recuperare sia Koulibaly (che si sta riprendendo da un infortunio) che Maksimovic (guarito dal Covid 19) ma entrambi andranno sicuramente in panchina. La coppia centrale sarà Manolas-Rrahmani, sulla corsia di destra ci va Di Lorenzo a sinistra Hysaj. Bakayoko sta giocando benissimo nelle ultime giornate ed in vantaggio su Demme per giocare al fianco di Fabian Ruiz, con lo spagnolo per nulla infastidito dalle voci di mercato.

In attacco Politano sembra avere qualcosa in più rispetto a Lozano in questo momento, anche se poter schierare il messicano a gara in corso non è un dettaglio. Inamovibili Zielinski, Insigne e Osimhen, con Mertens pronto a dare il suo contributo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.