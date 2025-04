“Sono rimasti pochi anni”: Djokovic, annuncio ufficiale sul futuro | Ritiro ormai alle porte

Il re del tennis mondiale si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua leggenda.

C’è un nome che da oltre un decennio domina la scena del tennis mondiale. È quello di Novak Djokovic, il campione serbo capace di riscrivere la storia con numeri, record e una mentalità che ha travolto avversari e critici. Nato a Belgrado nel 1987, Nole ha saputo emergere in un’epoca già affollata da giganti come Roger Federer e Rafael Nadal, diventando non solo il terzo incomodo, ma col tempo il più vincente dei tre.

Con 24 titoli del Grande Slam, oltre 400 settimane da numero uno al mondo e una continuità impressionante, Djokovic è oggi considerato da molti il miglior tennista di tutti i tempi. Il suo stile di gioco, fondato su precisione, elasticità e una tenuta mentale senza pari, ha reso ogni sua partita uno spettacolo imprevedibile, ma sempre combattuto fino all’ultimo punto.

Fuori dal campo, Djokovic ha fatto parlare di sé per le sue posizioni spesso controcorrente, per il suo attivismo e per la spiritualità che ha influenzato la sua preparazione e visione della vita. Non ha mai cercato il consenso facile: ha preferito restare fedele a sé stesso, anche quando questo significava andare contro le regole o il pensiero comune.

La storia di Djokovic non è solo sportiva, ma anche umana. Cresciuto in una Serbia martoriata dalla guerra, ha trasformato le difficoltà in forza mentale. Ha cominciato a giocare a tennis tra i bombardamenti di Belgrado, sognando di diventare il numero uno. Un sogno che, con determinazione e disciplina, ha trasformato in realtà.

Una carriera costruita sul sacrificio

Nel corso della sua carriera ha battuto ogni record possibile, togliendosi la soddisfazione di superare sia Federer che Nadal in quasi ogni statistica rilevante. Eppure, ciò che colpisce di più è la sua capacità di rimanere affamato di vittorie, anche a 37 anni. Per Djokovic, ogni punto è una battaglia da vincere, ogni torneo un’opportunità per lasciare un segno più profondo nella storia dello sport.

A ricordare quanto Djokovic sia ancora oggi un modello per le nuove generazioni ci ha pensato Aleksandar Kovacevic, giovane talento statunitense, che il 23 aprile scenderà in campo al Mutua Madrid Open 2025 contro Juan Manuel Cerundolo. Intervistato dal magazine CLAY dopo la recente vittoria al Challenger di Cap Cana, Kovacevic ha parlato a lungo del suo difficile rapporto con il tennis, fatto di amore e odio, ma anche di sogni diventati realtà.

“Non credo di avere altri dieci anni”

Il giorno più bello della sua carriera? Nessun dubbio: giocare contro Djokovic al Roland Garros 2023. “Da bambino era il mio idolo, lo è ancora. È il miglior tennista di tutti i tempi,” ha detto Kovacevic, aggiungendo che poter condividere il campo con lui su uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale è stato un privilegio. “Vorrei imitare tutto quello che fa,” ha confessato. “È un riferimento, come lo sono stati Nadal e Federer, ma Djokovic è ancora qui.”

Le parole che hanno spiazzato i fan, però, sono: “Djokovic non credo che abbia altri 10 anni nel circuito, quindi poterlo affrontare su un campo così grande e in un torneo importante è un’occasione che non capita molto spesso. È un annuncio che pesa. Dopo il ritiro di Federer e Nadal, Nole è l’ultimo superstite dei leggendari Big Three. Il solo pensiero che anche lui stia cominciando a pianificare l’addio fa tremare il cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo. Nonostante la forma sia ancora invidiabile e la fame di vittoria intatta, Djokovic sente che il suo ciclo sta arrivando alla naturale conclusione.