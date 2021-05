Aurelio De Laurentiis dichiara Piotr Zielinski incedibile. Il 27enne centrocampista polacco è cresciuto moltissimo in questa stagione in cui ha saputo adattarsi nel ruolo di trequartista. Gattuso ha deciso di puntare sul polacco quando Mertens è stato bloccato dagli infortuni e Zielinski ha risposto presente con 10 gol e 13 assist complessive. Ma Zielinski è molto più dei numeri è classe autentica, tocco di palla magnifico e capacità di calciare con entrambi i piedi. Insomma un calciatore completo a cui mancava solo il salto di qualità a livello mentale. Un salto di qualità che sembra arrivato anche grazie al lavoro di Gattuso che lo ha responsabilizzato molto. Zielinski si è preso responsabilità dentro e fuori dal campo, andando a parlare ai microfoni quando la squadra viveva il suo momento peggiore, un dettagli che non va sottovalutato.

Zielinski incedibile con la clausola di De Laurentiis

La crescita di Zielinski ovviamente lo mette in vetrina per una possibile cessione nella prossima sessione di calciomercato. Tanti club inglesi lo seguono da tempo, ma ora, a maturazione completata, sarebbero pronti a fare sul serio per polacco. Secondo Gazzetta dello Sport De Laurentiis ha dichiarato Zielinski incedibile. Il polacco ha un contratto che scade nel 2024 ed è blindato con una clausola da 100 milioni di euro. L’attuale valore di mercato di Zielinski è di 60 milioni di euro. Vendendo il centrocampista il Napoli farebbe un’ottima plusvalenza dato che lo ha pagato 15 milioni di euro, ma De Laurentiis non ascolta offerte per Zielinski e lo vuole tenere al Napoli ad ogni costo.