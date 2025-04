Napoli-Torino, Conte cerca continuità: probabili formazioni e ultime novità

Domani sera il Napoli tornerà in campo al “Maradona” (ore 20.45, diretta su DAZN) per affrontare il Torino in un match cruciale sia per la corsa scudetto che per la qualificazione aritmetica in Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri di Antonio Conte si preparano ad affrontare la prima delle cinque finali di fine stagione con qualche dubbio in difesa, ma con una formazione che punta sull’affidabilità dei suoi uomini più esperti.

Le scelte di Conte: Olivera al centro?

Il Napoli dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Davanti a Meret, linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani e il possibile adattamento di Olivera al centro, vista l’indisponibilità di Juan Jesus e i dubbi sul completo recupero di Rafa Marin. In mezzo al campo, spazio a Lobotka e Anguissa, con Politano e Spinazzola sugli esterni. Sulla trequarti Raspadori affiancherà McTominay alle spalle di Lukaku.

Tra i convocati rientra Buongiorno, che potrebbe però partire dalla panchina. Indisponibili Neres, Contini e Juan Jesus. L’unico diffidato è Olivera, nessun squalificato.

Panchina Napoli: Scuffet, Turi, Rafa Marin, Mazzocchi, Buongiorno, Gilmour, Billing, Hasa, Ngonge, Okafor, Simeone.

Torino, emergenza ma fiducia: si va verso il 3-4-2-1

Anche il Torino di Vanoli deve fare i conti con diverse assenze importanti. Il tecnico dovrà rinunciare a Schuurs, Ilkhan, Zapata, Njie, Salama e Lazaro. Gineitis è squalificato, mentre Vlasic potrebbe recuperare in extremis per la panchina. In difesa davanti a Vanja Milinkovic-Savic ci saranno Maripan, Coco e Walukiewicz. In mediana, spazio a Linetty, Ricci, Casadei ed Elmas, con Adams davanti e il duo Raspadori–Lukaku da contenere.

Panchina Torino: Paleari, A. Donnarumma, Masina, Dembelé, Borna Sosa, Tameze, Ilic, Cacciamani, Perciun, Vlasic, Karamoh, Sanabria.

Designazioni arbitrali

A dirigere il match sarà Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Preti. Il quarto uomo sarà Bonacina, mentre al VAR ci sarà Meraviglia, con Doveri come AVAR.