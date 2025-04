Dramma per Mike Tyson: ha tentato il suicidio | Lo hanno preso per i capelli

La leggenda dei pesi massimi ha sfiorato il punto di non ritorno: ecco cosa è successo davvero.

Mike Tyson non è solo un nome inciso nella storia della boxe, è un simbolo. Di potenza, rabbia, rinascita e distruzione. Conosciuto nel mondo come “Iron Mike”, “Kid Dynamite” o “The Baddest Man on the Planet”, è stato per anni la personificazione vivente dell’aggressività sul ring. Ma dietro quel volto da guerriero si nasconde un uomo complesso, tormentato, sempre in bilico tra il genio e l’abisso.

Nel 1986, a soli vent’anni, diventa il più giovane campione mondiale dei pesi massimi della storia, battendo Trevor Berbick. Da lì, un’ascesa vertiginosa: conquista i titoli WBA, WBC e IBF diventando il primo a unificare i tre grandi titoli della categoria. Un mostro di tecnica e forza bruta che annienta gli avversari con una velocità impressionante. Ma quella stessa esplosività che lo rendeva invincibile sul ring era difficile da contenere nella vita reale.

Le vittorie arrivano una dietro l’altra, ma anche gli eccessi. Il declino comincia nel 1990 con la clamorosa sconfitta contro Buster Douglas. Poi, nel 1992, il colpo più duro: una condanna a sei anni per stupro. In carcere, Tyson si converte all’Islam, cercando una nuova strada. Uscito nel 1995, torna sul ring e nel 1996 riconquista i titoli WBC e WBA. Ma il passato torna a galla e lo spettacolo si trasforma in tragedia: nel 1997 viene squalificato per aver morso l’orecchio di Evander Holyfield.

Negli anni successivi, Tyson alterna alti e bassi, rientri e cadute. Dopo la sconfitta contro Lennox Lewis nel 2002 e altri due KO subiti da Williams e McBride, nel 2005 si ritira definitivamente dalla boxe. Ma il suo nome continua a far notizia: apparizioni nei film, interviste surreali, dichiarazioni sconvolgenti e progetti sempre ai limiti. Dalla convivenza con una tigre del Bengala alla proposta di combattere un gorilla per 10mila dollari, fino alla passione per il veleno di rospo: “L’ho ingerito 53 volte, la prima volta sono morto. Mi ha tolto l’ego.”

Il lato oscuro del campione

Mike Tyson è sempre stato molto più di un atleta. È un uomo in costante lotta con i propri fantasmi. “Avevo una bassa autostima. L’avversario più duro che abbia mai affrontato ero io stesso”, ha detto. Le sue confessioni hanno spesso lasciato il pubblico spiazzato, tra spiritualità estrema e squarci di profonda sofferenza. Il veleno di rospo non era altro che un modo per spingersi oltre, come tutta la sua vita: un viaggio ai limiti della follia e della redenzione.

Anche dopo il ritiro, Tyson ha continuato a cercare un senso. Ha parlato di Dio, dell’aldilà, della morte, come se fosse attratto da essa. Negli ultimi tempi si è detto disposto a combattere ancora, magari nel wrestling, forse per esorcizzare il tempo che passa. Ma il dolore, quello vero, non si combatte sul ring.

Il gesto estremo

“Un giorno potrei buttarmi da un palazzo di 15 piani per vedere se so volare. Mi piace semplicemente spingermi oltre i limiti, è l’unico modo per vivere.” Parole che fanno tremare, e che non sono solo provocazioni. Secondo persone vicine a lui, Tyson avrebbe davvero pensato di farla finita. Un momento drammatico, nato dall’ennesimo crollo interiore. “Lo hanno preso per i capelli”, racconta chi era lì. Un passo in più, e la boxe avrebbe perso per sempre il suo re maledetto.

Tyson è ancora qui, e continua a lottare. Non sul ring, ma con se stesso. Ogni giorno. E anche se la gloria del passato sembra lontana, la sua battaglia più grande – quella per la vita – è tutt’altro che finita. Iron Mike, oggi più che mai, è il simbolo di una fragilità che non si vergogna di mostrarsi. Un uomo che ha sfiorato il cielo… e l’abisso.