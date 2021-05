Sconcerti su De Paul: “Udinese deve vendere. Perfetto per sostituire due calciatori al Napoli”

Ultime notizie di mercato per il Napoli che continua a seguire Rodrigo De Paul di proprietà dell’Udinese. Mario Sconcerti a calciomercato.com ha fatto il punto della situazione su un centrocampista che sa fare praticamente tutto e guadagna poco. “L’Udinese non ha necessità di vendere, ma se De Paul vorrà andare, si sentirà in dovere di accontentarlo. De Paul è a Udine da cinque anni con un contratto netto di un milione. Al suo livello davvero poco” scrive Sconcerti.

Il giornalista parla anche dell’ipotesi De Paul al Napoli: “Andrebbe benissimo al Napoli al posto di Bakayoko e dello stesso Fabian Ruiz se dovesse partire“. Secondo Sconcerti le qualità di De Paul sono tali che può ambire a giocare in qualsiasi squadra, anche al Milan o all’Inter. Per il giornalista De Paul è un giocatore determinante che “può colmare da solo molti punti di distacco attuali perché completerebbe tante delle squadre che inseguono l’Inter”.

De Paul: “Sul mio futuro ho parlato con club e procuratore”

Rodrigo De Paul ha parlato del suo futuro a Gazzetta dello Sport. Il centrocampista argentino è pronto a fare il salto di qualità ma non si sbilancia troppo: “Quel che dovevo dire l’ho detto al club e al procuratore ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e sono ancora il capitano di questa squadra”. Intanto De Paul vuole giocare una Coppa America da protagonista con l’Argentina: “Siamo forti. L’idea è arrivare il primo giorno e andar via l’ultimo. Vorremmo dare una gioia alla gente dopo la morte di Maradona”.