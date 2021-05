Le ultime notizie di calciomercato del Napoli parlano di un interesse concreto per Rodrigo De Paul. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il Napoli di Aurelio De Luarentiis ha fatto una richiesta ufficiale all’Udinese per avere Rodrigo De Paul, così come confermato anche qualche giorno fa dal vicepresidente Campoccia. Secondo il quotidiano sportivo il patron del Napoli può contare sugli ottimi rapporti con i Pozzo. Questo non significa che l’Udinese regalerà il calciatore al Napoli, ma sicuramente può esserci una corsia preferenziale per far arrivare De Paul in magli azzurra.

Secondo Corriere dello Sport è stato anche fissato il prezzo base per De Paul che costa almeno 35 milioni di euro. In questa stagione il calciatore argentino dell’Udinese ha giocato 35 partita, segnato 9 gol e fornito 10 assist. Insomma un bottino di tutto rispetto per De Paul che può ricoprire anche diversi ruoli. Il calciatore può giocare come trequartista, ma può essere schierato anche come mezz’ala in un centrocampo a tre. Insomma un giocatore molto duttile come piacciono al Napoli. De Laurentiis già da qualche anno sta cercando di prendere de Paul ma a 26 anni il giocatore argentino sembra pronto a fare il salto di qualità. Molto probabile che la sessione di mercato estiva sia quella giusta per lasciare Udine.