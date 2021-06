Il Napoli di Spalletti comincia a prendere forma. Gli azzurri in questa sessione di calciomercato cercano due tasselli da regalare al tecnico di Certaldo, che potrebbero diventare cinque. Priorità assoluta a sinistra, Emerson Palmieri, un mediano, Serge, o due se andasse via Fabian Ruiz: in lizza Doucoure. L’edizione odierna del corriere dello sport, ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato che vedono impegnato il Napoli di alletti e De Laurentiis:

DAL TERZINO AL MEDIANO: LE PRIORITÀ DEL NAPOLI SUL CALCIOMERCATO

“Per ora, al Napoli mancano: un sterno basso di sinistra (Emerson Palmieri o Mandava), che offra le garanzie necessarie per crescere in personalità, ma servirà anche un centrocampista che si prenda il lavoro «sporco» assicurato nella passata stagione da Bakayoko. Il resto, verrà da sé e sarà stimolato dalle operazioni in uscita: se partirà Fabian Ruiz, sarà necessario per il Napoli dotarsi di un centrocampista «diverso» (Basic resta nella lista che comprende anche il ventunenne Doucoure del Lend e Sander Berge, 23enne centrale dello Sheffield), se andrà via invece Koulibaly, diventerà indispensabile garantirsi un interprete di spessore internazionale o di prospettiva”.

POSSIBILI CESSIONI

Il corriere dello sport, riporta anche quelle che potrebbero essere le possibili cessioni:

“Se arriveranno offerte capaci di lusingare De Laurentiis, solo uno tra Fabian Ruiz e Koulibaly, sarà ceduto. Lo spagnolo più del senegalese. Mario Rui piace in Turchia. Petagna ha estimatori Italia. Ounas che nel semestre di Crotone si è rilanciato e ha avvertito il richiamo dalla Francia.

Spalletti, osserverà Tutino a Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Nei disegni del Napoli c’è anche il desiderio di scovare una punta versatile, che sappia essere centrale o anche esterno, e che possa, a gennaio, colmare il vuoto che lascerà Osimhen impegnato per un periodo imprecisabile in Coppa d’Afirica. L”identikit corrisponde al talento brasiliano, Kaio Jorge . Cristiano Giuntoli oramai sono mesi che lavora su questa pista ed ha una sorta di prelazione per il calciatore brasiliano. Gli azzurri ci hanno creduto fin dal primo momento e Giuntoli è convinto di poter chiudere l’affare”.