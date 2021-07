Jorginho glaciale dal dischetto, la Uefa lo omaggia con una foto

L’Italia va in finale di Euro 2020 dopo aver battuto la spagna. Il rigore decisivo per l’Italia lo batte Jorginho. L’ex calciatore del Napoli è stato glaciale dal dischetto ed ha spiazzato il portiere, un tiro che non ha dato alcuno scampo al portiere della Spagna. Il tiro decisivo di Jorginho dagli 11 metri è stato omaggiato anche dalla Uefa che ha pubblicato una foto negli istanti immediatamente successivi alla vittoria dell’Italia.

Grande festa a fine partita per gli azzurri con Insigne ed il gruppo che hanno dedicato la vittoria a Spinazzola. Ora c’è l’ultimo gradino da superare per l’Italia che domenica 11 luglio si giocherà la finale di Euro2020.