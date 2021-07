Euro2020 Italia in finale: dedica a Spinazzola, Insigne indossa la sua maglia

L’Italia batte la Spagna 5-3 dopo i calci di rigore e va in finale. Grande festa dopo il rigore decisivo segnato da Jorginho. Un tiro preciso e senza alcuno scampo per Unai Simon. Ma durante la festa finale c’è anche spazio per omaggiare Spinazzola, esterno sinistro dell’Italia che si è dovuto fermare a causa della rottura del tendine d’Achille che lo terrà fuori causa per almeno sei mesi.

Durante i festeggiamenti di Italia-Spagna: Lorenzo Insigne ha mostrato la maglia di Spinazzola, a dimostrazione della grande compattezza del gruppo azzurro. Un gruppo che si è costruito il sogno di andarsi a giocare la finale di Euro2020 sapendo anche soffrire contro una Spagna che ha dato del filo da torcere alla formazione allenata da Roberto Macini.