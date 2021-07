Donnarumma: “Ero sereno, sapevo che potevamo farcela”

Gigio Donnarumma è stato deciso durante il match Italia-Spagna, sia per per le parate nei tempi regolamentari, ma anche per il penalty annullato ai calci di rigore. Ai microfoni della Rai, il portiere dell’Italia ha detto: “Ero molto tranquillo è una consa indescrivibile, ero sereno e sapevo che potevo aiutare la squadra. Voglio ringraziare tutti, noi stiamo facendo il massimo, ora ci manca l’ultimo passo”. Donnarumma ha parlato anche della prestazione della Spagna: “Che dire, sono davvero fortissimi, ma questa Italia ha un cuore grandissimo ed ha dimostrato di poter soffrire fino all’ultimo minuto. Finale? Non ne parlo, ora mi godo il momento”.

