Onofri: “Gira una voce sul Napoli che non condivido. Avete visto cosa ha fatto Conte?”

L’ex difensore analizza il momento degli azzurri ed elogia il lavoro del tecnico.

Claudio Onofri prende posizione sulle recenti critiche al Napoli. L’ex difensore, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”, ha difeso il lavoro di Antonio Conte.

“Non sono d’accordo con chi ritiene il Napoli meno pericoloso delle altre big. La squadra ha calciatori fondamentali e può creare pericoli in ogni momento”, ha spiegato Onofri, evidenziando i numeri della gestione Conte: “I soli 9 gol subiti dimostrano un’ottima organizzazione difensiva, mentre i 20 gol fatti, pur non essendo tantissimi, hanno portato vittorie importanti che certificano la solidità del gruppo”.

Sull’allenatore pugliese, l’opinionista ha ammesso: “Prima del suo arrivo Conte non era tra i tecnici che più mi entusiasmavano, ma a Napoli sta facendo un lavoro straordinario con una personalità rilevante”.

Quanto alla lotta scudetto, Onofri non ha dubbi: “Inter e Atalanta hanno standard elevati. Ho profonda stima per Gasperini: l’Atalanta può puntare al titolo, cosa impensabile fino a poco tempo fa. Inter, Atalanta e Napoli lotteranno fino in fondo”. Sulla Juventus invece: “Mi aspetto miglioramenti. Motta non è ancora riuscito a trasferire pienamente i suoi principi di gioco come fatto a Bologna”.