Napoli su Eze del Crystal Palace: sfida alla Juventus per il centrocampista

Gli azzurri monitorano il talento inglese da 4 gol in 12 partite. La valutazione si aggira sui 30 milioni di euro.

Il Napoli guarda al mercato di gennaio non solo per rinforzare la difesa. Mentre la priorità resta un centrale che possa alternarsi con Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe valutando anche altri profili per potenziare la rosa.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Eberechi Eze, centrocampista del Crystal Palace. Sul talentuoso 26enne ci sarebbe anche l’interesse della Juventus di Cristiano Giuntoli, configurando così un possibile duello di mercato.

Il centrocampista inglese sta impressionando in questa stagione con le sue prestazioni: 4 reti e 2 assist in 12 presenze. La testata torinese sottolinea le doti del giocatore, particolarmente apprezzato dai top club europei per la sua capacità di penetrare le difese avversarie, la visione di gioco e il fiuto del gol. Un elemento di particolare interesse è la sua versatilità tattica, potendo ricoprire sia ruoli di centrocampo che posizioni sulle fasce.

La valutazione del cartellino si attesterebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante che testimonia il valore del calciatore sul mercato internazionale.