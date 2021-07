Il PSG ha offerto 40 milioni al Napoli per koulibaly. il difensore senegalese insieme a Fabian Ruiz sono i due giocatori “sacrificabili” sul mercato. Se dovesse arrivare un’offerta che De Laurentiis ritiene idonea lascceranno la maglia azzurra.

Secondo quanto riporta la redazione di calciomercato.it, il PSG avrebbe offerto al Napoli 40 milioni per koulibaly, il club azzurro avrebbe rispedito al mittente l’offerta.

“Nelle ultime ore, si è parlato di una nuova offerta per Kalidou Koulibaly. Da diverse stagioni, al centro delle voci di mercato, per il centrale del Napoli il futuro è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto appreso , il club che si è mosso nei giorni scorsi in modo ufficiale per portare Koulibaly tra le proprie fila è stato il PSG. Il club parigino ha presentato al Napoli un’offerta da 40 milioni prontamente rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis che non intende vendere il suo difensore per quella soglia”.