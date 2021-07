Gianni Di Marzio, commenta le parole di Aurelio De Laurentiis sulla questione rinnovo per Lorenzo Insigne. L’ex allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, su TMW Radio. Di Marzio ha commentato la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e numero 10 della nazionale italiana di Roberto Mancini:

“Secondo me è un film già visto. E’ una mossa che non è piaciuta, quella di scaricare sul giocatore le responsabilità di un mancato rinnovo. Io sono per lui e per rinnovargli il contratto, cosa che doveva essere fatta prima. Insigne in Nazionale è un altro giocatore, a Napoli ha troppa responsabilità”.

Gianni Di Marzio ha poi aggiunto alcune considerazioni su Italia-Spagna: “Luis Enrique, dal passo falso a Roma ad una carriera importante? Quando è arrivato a Roma, voleva imporre il suo carattere, come fa tuttora. Non ha convocato nessuno del Real Madrid, ha difeso Morata, ha difeso le sue idee in generale. A Roma partì subito in quarta, forse serviva un po’ di diplomazia”.