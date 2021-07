Il Napoli tratta Hicanpié: incontro con gli intermediari, soluzione low cost

Il Napoli sta trattando Piero Hincapiè, centrale classe 2002 in forza al Talleres. La notizia viene dato da Tuttomercatoweb. Il difensore centrale potrebbe essere una pedina da inserire all’interno della rosa partenopea al posto di Maksimovic il cui contratto è scaduto a giugno. L’ecuadoregno si è messo in mostra con la maglia della sua Nazionale anche in Copa America, il difensore ha giocato tutte le partite della sua Nazionale.

Secondo quanto viene scritto dal portale specializzato in calciomercato il Napoli tratta Hincapié ed ha incontrato gli intermediari che stanno trattando la cessione. Il club che ne detiene il cartellino valuta Hincapié 5 milioni di euro. Hicanpié è un profilo giovane ha 19 anni, ma era entrato nel mirino anche della Lazio. Ora il Napoli lo sta trattando, informando si sul costo con alcuni intermediari. Il costo del cartellino, così come l’ingaggio, non sarebbero un problema per il Napoli, ma certo c’è da valutare l’affidabilità del calciatore che fino ad ora non ha mai giocato in Europa.