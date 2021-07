Berrettini in semifinale a Wimbledon: il tweet del Napoli

Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon. Il tennista italiano batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e scrive la storia del tennis italiano. Anche il Napoli ha voluto fare i complimenti a Berrettini con un tweet in cui ha scritto: “Bravissimo Matteo”. Sicuramente un momento magico per lo sport italiano, con la Nazionale di calcio che conquistato la finale di Euro2020 e l’Italia del Basket che invece si è qualificata alle Olimpiadi dopo 17 anni, grazie alla vittoria splendida sulla Serbia.

Bravissimo Matteo 👏😍 https://t.co/9JOZngsWBa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 7, 2021