Il Chelsea vuole Insigne: bomba di mercato dall’Inghilterra

Il Chelsea vuole mettere sotto contratto Lorenzo Insigne. Il calciatore del Napoli è in scadenza di contratto nel 2022. A lanciare la notizia è il Dailymail che attraverso il proprio sito scrive dell’interesse concreto del club di Abramovic per Insigne. Viene sottolineato come Insigne sia stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Europa dell’Italia, battendo proprio l’Inghilterra in finale. Il gol di Insigne al Belgio è stata una delle perle di quel campionato europeo che ha segnato l’esplosione di Insigne.

Il Chelsea pensa ad Insigne che ha il contratto in scadenza con il Napoli. Un fattore da non sottovalutare e che il club di Londra tiene in grande considerazione. Negli ultimi giorni De Laurentiis e l’agente del capitano del Napoli si sono incontrati per discutere il rinnovo di contratto. Gli incontri si sono tenuti al Britannique di Napoli e pare che le parti si siano avvicinate. De Laurentiis ha fatto un’offerta per il rinnovo di Insigne ma la situazione non è ancora sbloccata del tutto. Quindi la possibilità che il giocatore cambi casacca a fine stagione è ancora possibile.

Ma il Daily Mail delinea anche la strategia del Chelsea per arrivare a prendere Insigne a fine stagione. Il club di Londra vuole liberarsi dei cartellini e degli ingaggi di Timo Werner e Hakim Ziyech che fino ad ora non hanno impressionato. La formazione di Tuchel punta forte su Lukaku e vuole prendere un altro attaccante dalla Serie A. Insigne è uno degli obiettivi dichiarati del Chelsea che sta sondando il terreno per cercare di sbloccare l’affare. Molto dipenderà dall’offerta del Napoli e dalla volontà del calciatore. Insigne ha sempre detto di voler restare in azzurro per diventarne una bandiera. Ovviamente la SSCN dovrà mettere sul piatto un’offerta congrua alle potenzialità del calciatore, che attualmente è sicuramente uno dei migliori calciatori sul palcoscenico europeo.