Rinnovo Insigne incontro la Britannique, Jannotti Pecci: “Vi dico cosa pensa De Laurentiis”

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli entra nel vivo con i due incontri tra De Laurentiis e Pisacane andati in scena all’Hotel Britannique. Al famoso hotel di Napoli ci sono stati due incontri tra il procuratore di Insigne ed il presidente della SSCN. A Radio Punto Nuovo è intervenuto Costanzo Jannotti Pecci, proprietario dell’Hotel Britannique di Napoli: “L’incontro tra De Laurentiis e Pisacane, il procuratore di Insigne? Si sono visti all’Hotel per la seconda volta nell’arco di una settimana. Mi auguro che possa esserci il rinnovo“. Secondo Jannotti Pecci “Da Laurentiis stravede per Insigne”.

Il proprietario del Britannique parla anche del Napoli in questo campionato e dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca: “Prima della gara della scorsa stagione contro il Verona si avvertiva molta tensione tra i calciatori, preludio del disastroso pareggio che ha precluso agli azzurri la qualificazione in Champions League. In quest’avvio di campionato, invece, c’è tanta serenità, il clima è completamente diverso rispetto al passato. Il futuro del Napoli? Ritengo che l’arrivo di Spalletti significhi lavorare a un progetto a medio-lungo termine. La strategia della società è quella di avere un gruppo forte e coeso non legato al singolo calciatore“.

Il rinnovo di Insigne resta comunque un nodo fondamentale da risolvere entro breve tempo. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2022 quindi se non rinnova il Napoli lo perderà a zero. Perdere Insigne in questo momento rappresenterebbe sicuramente una grave assenza per il club. Il calciatore è arrivato nel suo momento di massima maturazione, tecnica e mentale, farlo andare via a zero sarebbe un duro colpo. De Laurentiis ha fatto un’offerta per il rinnovo di Insigne ma ora bisogna capire se verrà accettata. La SSCN continuerà a portare vanti il dialogo ed anche Insigne è molto sereno, un fattore importantissimo anche per il gruppo di Spalletti.