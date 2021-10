CORRIERE – Rinnovo Insigne, De Laurentiis offre un quinquennale: Ecco le cifre

Insigne, il rinnovo sempre più vicino. De Laurentiis ha rotto gli indugi e lavora per per proseguire il rapporto con il capitano del Napoli. Si va verso la fumata bianca.

RINNOVO INSIGNE: FUMATA BIANCA IN ARRIVO?

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, e Aurelio De Laurentiis, hanno pranzato insieme. L’argomento centrale dell’incontro era il rinnovo del capitano del Napoli che, dopo l’inizio di stagione scoppiettante degli azzurri, vede il suo futuro un po’ più partenopeo rispetto all’estate.

Spunta la possibilità di trovare un’intesa per il rinnovo già settimana prossima mettendo nero su bianco a Roma presso la sede della Filmauro. Il presidente del Napoli è pronto ad offrire un quinquennale. La strada sembra essere quella giusta e si va verso la fumata bianca.

LE CIFRE

L’edizione odierna del corriere dello sport chiarisce anche le cifre proposte dal patron per il rinnovo di Lorenzo Insigne:

“Quel muro che ha separato De Laurentiis da Insigne; è quasi crollato, all’ora di pranzo il presidente e Pisacane sono entrati in una sala riservata, hanno cominciato a chiacchierare.

De Laurentiis ha rotto gli indugi: contratto quinquennale – fino al 2026, quando Insigne avrà 35 anni – la stessa cifra riconosciutagli sino ad ora (cinque milioni di euro circa, spiccioli più o meno).

De Laurentiis e l’agente Pisacane hanno dialogato, discorso perlustrativo che avrà bisogno di aggiornamenti, com’è inevitabile che càpiti in situazioni del genere che richiederanno un prossimo pranzo a Roma, in una data non lontana e però ancora da fissare”