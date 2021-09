Insigne, l’agente a pranzo con De Laurentiis: Incontro per il rinnovo. Arrivano conferme dalla radio ufficiale

L’agente di Insigne ha incontrato De Laurentiis. Il presidente azzurro e Vincenzo Pisacane hanno pranzato insieme, all’Hotel Britannique, per discutere del rinnovo del capitano del Napoli.

DE LAURENTIIS A PRANZO CON L’AGENTE DI INSIGNE

Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, il manager di Lorenzo Insigne, si sono incontrati per discutere del rinnovo del capitano del Napoli. I due hanno cominciato a chiacchierare il giorno di Napoli-Juventus e oggi, il giorno di Napoli-Spartak Mosca, si sono visti a pranzo. Hanno un bel po’ di cose da dirsi e se le diranno, perché entro il primo gennaio vanno gettate le basi per un nuovo accordo che fronteggi offerte pericolose. L’Inter pagherebbe sette milioni alla firma, altri sei per un quadriennale. Ma il Napoli è altro per Insigne: 403 presenze, 111 gol e mica solo questo. Ha appena comprato una casa nuova a Posillipo, vista mare, e già questo è sembrato un indizio. Ma da oggi si tratta.

Lorenzo Insigne aveva parlato così del suo contratto nella conferenza stampa tenuta prima di Napoli-Spartak Mosca. “Io penso soltanto a giocare e al lavoro quotidiano. Alle altre questioni ci pensa il mio agente”.

Il giornalista de Il Roma ed esperto di calciomercato, Giovanni Scotto, attraverso Twitt, ha documentato l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Insigne:

“Pranzo di lavoro tra De Laurentiis e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, all’Hotel Britannique, sede del ritiro del Napoli in vista della partita di oggi in Europa League. Incontro per il rinnovo del contratto”.

LA RADIO UFFICIALE CONFERMA: DE LAURENTIIS HA PARLATO CON PISACANE

Valter De Maggio direttore di Kiss kiss Napoli, ha confermato l’incontro tra il patron e il manager di Insigne. Nel corso della trasmissione spiega:

Sì, le parti si sono incontrate. Secondo quanto mi risulta, tuttavia, non ci sarebbe stato un pranzo tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane. I due si sono incontrati per pochi minuti. Naturalmente non ci è dato di conoscere l’argomento di discussione. Non escludo che abbiano affrontato il tema relativo al possibile e auspicabile rinnovo di Lorenzo Insigne. Il rapporto tra le parti, per quanto ne so io, è molto cordiale”, ha concluso il giornalista sull’incontro tra l’agente di Insigne e De Laurentiis.