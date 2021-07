L’Italia batte il Belgio, grazie ad una magia di Lorenzo Insigne, e vola in semifinale dove affronterà la Spagna. Il capitano del Napoli è stato premiato come uomo partita. Una notte da vero 10, come quello che Lorenzo Insigne può indossare solo in Nazionale dato che al Napoli la storica maglia è stata ritirata ormai da anni in onore dell’unico ‘diez’ azzurro, Diego Armando Maradona. Insigne, si gode la sua notte da 10 ed il titolo di MVP della partita consegnatogli al termine della partita. Un premio che, da vero capitano, Lorenzo ha voluto dividere col compagno più sfortunato Spinazzola.

Per un giorno Lorenzo Insigne non è più il terrone che viene dalla fogna d’Italia, come gli canta l’Italia calcistica intera, ma diventa, per la loro gioia, LORENZO IL MAGNIFICO.

Sul web i commenti, i video e i meme su Lorenzo Insigne sono diventanti migliaia, dalla Sicilia alla Valle D’Aosta, Insigne è diventato il figlio d’Italia. I commenti migliori arrivano paradossalmente dai tifosi della Juventus.

“Mamma mia che giocatore Lorenzo Insigne, vicino a CR7 sarebbe Magnifico”.

” Nel Napoli sei sprecato vieni alla Juve”.

“Insigne è il più forte d’Italia, lo dico da Juventino”

Anche i tifosi della Roma elogiano Insigne

“Lorenzo core d’Italia”

“Insigne è fortissimo, Mourinho prendilo”

“Ma quanto è forte Lorenzo? er pupone d’Italia”

Il 22 Agosto con ogni probabilità, Insigne ritornerà ad essere un terrone, insieme a tutti i Napoletani. Nel frattempo capitano, falli divertire, falli esultare, falli abbracciare. Diventiamo “Fratelli d’Italia” solo quando gioca la nazionale. Fratelli d’Italia L’Italia s’è desta…