L’Inter ci ha provato veramente per Insigne, offerta faraonica al capitano

L’Inter ci ha seriamente provato per Lorenzo Insigne, giocatore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha rinnovato. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport l’Inter ha fatto un tentativo concreto per portare a casa Insigne, offrendo al giocatore un contratto importante. Più forte è stata la volontà del capitano del Napoli di restare ancora in azzurro, ma anche quella della società che avrebbe ceduto il giocatore solo ad una certa cifra.

Il quotidiano sportivo, però, non esclude la possibilità che l’Inter possa ritornare alla carica per Insigne nel prossimo futuro. Da gennaio il giocatore sarà libero di firmare per qualsiasi altra squadra, in cui giocare poi dalla stagione 2022/23. A quel punto l’Inter potrebbe mettere sul piatto di nuovo la proposta di quadriennale a sette milioni di euro alla firma, più sei milioni di euro a stagione e gestione dei diritti d’immagine. Insomma una proposta difficile da rifiutare, anche se con il tempo le cose cambiano, le priorità pure e certi treni possono non passare più. Ecco perché la permanenza di Insigne al Napoli va vista con altri occhi, magari quelli dell’amore. Intanto il Napoli ha concluso il suo calciomercato con soli due acquisti ed una grande scommessa.