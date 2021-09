Enrico Fedele critica il mercato del Napoli. L’ex agente dei fratelli Cannavaro ai microfoni di Tele Vomero, commenta il calciomercato condotto dalla società partenopea non risparmiando qualche critica alla dirigenza.

“Che voto do al mercato del Napoli? 4, perché ha ancora dei buchi. Il direttore Cristiano Giuntoli doveva completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma non ci è riuscito. Il Napoli ha trattenuto i big? Perché nessun altro club li ha richiesti, il solo ad aver ricevuto offerte dall’estero è stato Kalidou Koulibaly”, ha affermato l’ex procuratore e dirigente sportivo.

Fedele nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Che giudizio do all’acquisto di André Frank Zambo Anguissa? Ha le caratteristiche di Tiemouè Bakayoko, ma a differenza dell’ivoriano non ha una storia alle spalle. Al Napoli servivano giocatori diversi, con maggiore personalità, per competere per i primi posti. la conferma di Adam Ounas è un buon colpo? Il franco-algerino può essere il giocatore in grado di spaccare le partite, a patto che inizi a passare la palla. Agisce troppo per se stesso, deve lavorare maggiormente per la squadra”, ha concluso l’opinionista.

