Anguissa è del Napoli, arriva il commento di Del Genio: “Ha battuto Grealish”

Zambo Anguissa è ufficialmente un giocatore del Napoli, con il contratto depositato in Lega, anche Paolo Del Genio si sbilancia: “Molto forte“. Il commento del giornalista arriva attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Anguissa fa molto comodo al Napoli, per me è veramente forte. Può dare una grande mano al centrocampo. È un dribblomane, l’anno scorso in Premier League ha fatto addirittura più dribbling di Grealish, che poi è passato per una cifra record al Manchester City.”

Anguissa arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. L’operazione è costata alla SSCN 400 mila euro, ma se a giugno vorrà riscattare il cartellino è stato già fissato il prezzo per un valore di 15 milioni di euro. Anguissa è sicuramente un ottimo calciatore che fino ad ora non ha espresso tutto il suo potenziale. Luciano Spalletti potrà avere un rinforzo valido a centrocampo che potrebbe essere una delle vere sorprese della stagione del Napoli.