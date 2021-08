Ufficiale Anguissa è un giocatore del Napoli: contratto depositato in Lega

Zambo Anguissa è un nuovo giocatore del Napoli, la Lega fa sapere che è stato ufficialmente depositato il contratto del giocatore. È arrivato anche il tweet di De Laurentiis per salutare il nuovo acquisto, ma il centrocampista del Fulham passa ufficialmente al Napoli. Il giocatore è stato preso in prestito con diritto di riscatto con prezzo già fissato a 15 milioni di euro.

Anguissa nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche a Roma presso la clinica Villa Stuart ed oggi c’è stata l’ufficialità del suo arrivo al Napoli. Un ottimo rinforzo per Luciano Spalletti che chiedeva un giocatore di grande fisicità per il suo centrocampo. Ma Anguissa è molto di più, dato che lo scorso anno è stato il giocatore che ha completato più dribbling in Premier League. Un dato che sicuramente deve far riflettere sulle doti tecniche del centrocampista del Camerun.