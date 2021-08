Zambo Andrè Anguissa -Napoli. Il colpo last minute del mercato azzurro arriva dall’Inghilterra. Giuntoli è riuscito in poche ore a concludere l’accordo con il Fulham. La prima scelta per il Ds del Napoli era Sander Berge, ma lo Sheffield United non ha mai voluto prendere in considerazione la formula del prestito. Così com’è avvenuto per Youssouf del Saint Etienne.

AUNGUISSA A NAPOLI DOPO LA NAZIONALE

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport Zambo Andrè Anguissa, forte centrocampista classe 1995 arriverà a Napoli l’8 settembre.

“Zambo Andrè Anguissa, arriva a Napoli con un prestito oneroso, a cinquecentomila euro, un milione e mezzo d’ingaggio al calciatore (accontentato nell’altra metà dello stipendio dal Fulham) e infine anche il diritto di riscatto già fissato a quindici milioni”.

“Giuntoli l’ha chiusa in fretta, fumata bianca a Londra, prenotazione a Villa Stuart, dove Anguissa è arrivato ieri mattina. È stato un blitz, perché il centrocampista sarà convocato dal Camerun in nazionale, per gli appuntamenti del 3 e del 6 settembre, che lo costringeranno ad arrivare a Castel Volturno l’8, tre giorni prima che arrivi la Juventus al Maradona”.

AUNGUISSA NON ERA LA PRIMA SCELTA DI GIUNTOLI

Il centrocampista del Fulham, non è mai stato la prima scelta del ds Giuntoli. Su Anguissa si è puntato forte nelle ultime ore, quando si è capito che non si sarebbe potuto arrivare a nessuno dei centrocampisti precedentemente trattati.

La prima scelta di Cristiano Giuntoli era Sander Berge, ma lo Sheffield United non ha mai voluto prendere in considerazione la formula del prestito. Così com’è avvenuto per Youssouf del Saint Etienne. Così, il dirigente napoletano ha deciso di chiudere ogni discussione e di virare sul giocatore del Fulham. Oggi intanto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis. Intanto il Napoli lavora per risolvere la questione Petagna, il calciatore è tentato dalla Sampdoria che offre anche un ingaggio più alto.