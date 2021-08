Anguissa manca solo l’annuncio: il suo idolo è Tourè, il Fulham lo pagò tantissimo

Frank Zambo Anguissa oggi arriva la firma sul contratto col Napoli , tutto definito con il Fulham e con il calciatore, arriva in prestito. Il Napoli avrà una stagione per esplorare le caratteristiche di Anguissa, calciatore che a 25 anni ha ancora tanti anni di carriera in avanti, ma che fino ad ora ha espresso solo in parte del suo grande potenziale. Non è un caso oche il Fulham lo pagò tantissimo: 30 milioni di sterline. Yaya Tourè è l’idolo di Anguissa ed aveva fatto sperare di poter arrivare a quei livelli, fino ad ora non ci è mai riuscito del tutto, ma gli esperti sono sicuri che abbia le capacità per farlo.

Anguissa al Napoli: quanto guadagna

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Anguissa arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto con prezzo già fissato a 15 milioni di euro. Non pochi, circa 4 in più rispetto alle cifre che giravano nelle ore immediatamente successive all’arrivo del centrocampista a Villa Stuart dove ieri ha svolto le visite mediche. Anguissa alla firma del contratto con il Napoli percepirà 1,5 milioni di euro di ingaggio, mentre l’altra metà sarà garantita dal Fulham. Insomma un’operazione molto simile a quella di Bakayoko con il Napoli che testerà Anguissa per poi capire se poterlo riscattare alla fine della stagione.

Leggi anche: