PETAGNA-SAMPDORIA. Le ultime ore di calciomercato si preannunciano bollenti in casa Napoli. Il futuro di Petagna è ancora in bilico, mentre spuntano i dettagli dell’accordo raggiunto in settimana tra Ferrero e De Laurentiis. Entro oggi Petagna dovrà decidere se restare a Napoli oppure tentare una nuova esperienza sotto la guida di D’aversa.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sulla questione Petagna-Sampdoria scrive: “Sampdoria e Napoli una specie di accordo l’avevano trovato ieri: trecentomila euro di prestito, bonus legati a presenze e gol, sedici milioni per il diritto di riscatto”.

“Un attaccante per D’Aversa e uno stipendio in meno per il Napoli; a Spalletti, rimarrebbero Osimhen e Mertens, Politano e Lozano, Insigne e Ounas, i «doppioni» per ogni ruolo. Ma è spuntata pure una domanda: e a gennaio, quando ci sarà la Coppa D’Africa, che sottrarrà Ounas e Osimhen, cosa succederà”.

PETAGNA: SPUNTA UNA CONFIDENZA ALL’AGENTE

Il quotidiano sportivo, rivela anche un retroscena di mercato. Secondo il corriere ci sarebbe stata una confidenza di Petagna all’agente Giuseppe riso:

“Dopo il gol-vittoria contro il Genoa e la testimonianza di stima di Spalletti (“Tu resti qui”), ieri il bomber è rimasto a riflettere a Milano. Il presidente Ferrero ha reso rovente il suo telefono sulla linea Genova-Napoli, perché ha bisogno di un centravanti per la Sampdoria; parimenti Gasperini ha espresso il desiderio di riaverlo all’Atalanta.

Che si fa? Petagna ha comunicato la sua volontà all’agente De Riso: se devo decidere, allora rimango a Napoli”.

LA COPPA D’AFRICA BLOCCA PETAGNA?

Spalletti e lo spogliatoio del Napoli si sono opposti alla cessione di Petagna, il club azzurro però riflette anche sulla questione Coppa D’africa. Anguissa, Koulibaly, Osimhen e Ounas, mancheranno almeno un mese e il Napoli si ritroverebbe con il solo Mertens.

Anguissa, è nel Girone A insieme a Burkina Faso, Etiopia e Capo Verde non sarà a disposizione di Spalletti a partire dal 9 gennaio 2022 fino almeno al 23 dello stesso mese. Un bel problema per l’allenatore azzurro che dovrà fare a meno anche di Koulibaly, Osimhen e Ounas. Almeno due di loro sono pedine fondamentali per il Napoli e l’impressione è che nel mese di gennaio gli azzurri dovranno trovare qualche soluzione di mercato last minute per evitare di rimanere scoperti troppo a lungo a causa della competizione africana.