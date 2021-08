PETAGNA-SAMDORIA. Massimo Ferrero presidente della Sampdoria, commenta le voci di mercato sul possibile trasferimento di Petagna alla Sampdoria. Il patron dei doria ai microfoni di Sky sport 24, smentisce le voci su una presunta discussione con Aurelio De Laurentiis.

LA SAMPDORIA VUOLE PETAGNA

“L’operazione, secondo quello che dicono i miei direttori Daniele Faggiano e Carlo Osti, non si è bloccata. Il ragazzo vuole venire con noi, ci sono tutti gli accordi. La cosa che mi dà dispiacere, non rabbia perché Aurelio De Laurentiis è un grande amico che conosco da cinquant’anni, è che a oggi abbiamo mandato le carte e non c’è niente“.

FERRERO SU PETAGNA E DE LAURENTIIS

“Non ho litigato con nessuno. Petagna è un giocatore che noi ci teniamo ad avere, De Laurentiis ha la proprietà del giocatore ma ho letto che qualcuno ha detto che sono furioso. Aurelio saprà fare il bene di Petagna e se lo vuole dare la Sampdoria può prenderlo. Faremo un grande campionato, chi viene con Ferrero si ama e non si discute”

PRESUNTA LITE DE LAURENTIIS-FERRERO

“Ho letto di una notizia per la quale io starei facendo a stracci con Aurelio De Laurentiis: non è vero. Semplicemente l’operazione per Petagna, secondo quanto mi dicono i miei direttori e collaboratori, ha subito un rallentamento. Il ragazzo vuole venire con noi, e fino a ieri c’erano tutti gli accordi del caso, ma la cosa che mi fa dispiacere e che l’affare non si stia finalizzando”.