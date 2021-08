La trattativa Petagna-Sampdoria subisce una brusca frenata. il calciatore non vuole lasciare il Napoli, anche la società azzurra dietro l’insistenza di Spalletti e dei compagni di squadra sembra decisa a non lasciar partire il calciatore. Inoltre il tempo per trovare un sostituto è pochissimo, considerando anche il fatto che a gennaio Osimhen partirà per la Coppa d’Africa e il Napoli si ritroverebbe a corto di attaccanti centrali fino a metà febbraio.

PETAGNA-SAMPDORIA: TRATTATIVA FERMA

L’esperto di calciomercato di Sky sport 24, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime sulla trattativa Petagna-Sampdoria:

“I discorsi tra le due società sono fermi a causa di alcuni tentennamenti sia degli azzurri sia del giocatore. La decisione finale è attesa nelle prossime ore. Per Petagna si tratterebbe eventualmente di un ritorno: ha giocato nella Sampdoria nella stagione 2013/14”.

IL NAPOLI HA PRESO GIOVANNI MERCURIO DAL BARI

Gianluca Di Marzio ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul mercato del Napoli, rivelando che il club azzurro si è assicurato le prestazioni del gioiellino del Bari Giovanni Mercurio:

“Blitz del Napoli che sorpassa la Fiorentina e si assicura il gioiellino classe 2003 del Bari Giovanni Mercurio. Il giocatore arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto vicino agli 800mila euro”.

Nato a Bari nel 2003 la scorsa stagione, Giovanni Mercurio ha disputato 6 partite con i galletti trovando anche la gioia del primo gol tra i professionisti. Ora per lui la grande opportunità di misurarsi nella realtà napoletana. Con ogni probabilità sarà aggregato alla squadra Primavera del Napoli di mister Frustalupi. Giovanni Mercurio rappresenta un rinforzo di grande livello che potrebbe avere anche prospettive in prima squadra nei prossimi tempi.