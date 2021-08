Andrea Petagna pronto a restare a Napoli. Il bomber protagonista di queste ultime ore di calciomercato. L’ex Milan spinge per restare in maglia azzurra. La redazione sportiva di Radio Ki ss Kiss Napoli, rivale il retroscena di mercato:

PETAGNA VUOLE RESTARE A NAPOLI

“Petagna vuole restare a Napoli e starebbe respingendo l’ipotesi di un addio. Il gol di ieri avrebbe cambiato le carte in tavola, il centravanti nonostante le richieste di Sampdoria e Atalanta, spinge per rimanere in riva al Golfo”.

La radio ufficiale del calcio Napoli aggiunge ulteriori dettagli: “La sorpresa di mercato riguarda proprio la volontà del calciatore che alla fine potrebbe restare alla corte di Spalletti. Proprio il tecnico azzurro starebbe spingendo per una sua conferma e il ragazzo si sarebbe del tutto convinto. Lui si trova benissimo al Napoli ed è ambientato alla grandissima nello spogliatoio, anche i compagni di squadra e a furor di popolo, starebbero convincendolo a non lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato che volge al termine“. Il Napoli in attesa di risolvere la questione Petagna ha chiuso per André Frank Zambo Anguissa.

