Gazzetta – Anguissa già pronto per il Napoli, mercoledì a lavoro con Spalletti

Zambo Anguissa al Napoli, oramai è fatta. Il centrocampista sarà un nuovo rinforzo per Luciano Spalletti e gli azzurri. Il Napoli così acquista il centrocampista che gli manca e rafforza la sua rosa, per guardare con più fiducia agli obiettivi di campionato ed Europa League. Gianluca Di Marzio ha svelato le cifre di Anguissa al Napoli, mentre Gazzetta dello Sport scrive che il calciatore è già pronto per mettersi a disposizione di Spalletti:

La trattativa ha avuto un’accelerazione nelle ultime ore, nel momento in cui Giuntoli ha trovato la collaborazione del club inglese. In poche ore sono state rimandate le altre trattative che il dirigente napoletano aveva intavolato da diversi mesi, a cominciare da Berge per arrivare a Youssouf. Anguissa potrebbe essere a disposizione di Spalletti già alla ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì.