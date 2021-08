Ricorso Osimhen, parla l’avvocato Grassani: “Dossier corposo, vi spiego”

Mattia Grassani, avvocato della SSCN, pronto a depositare il ricorso per la squalifica di due giornate inflitta a Vicotr Osimhen. L’attaccante nigeriano ha già scontato la prima giornata di squalifica, ma il Napoli punta ad avere uno sconto della pena, dimezzando le giornate in cui Osimhen deve restare fuori.

Grassani: “Immobile-Vidal tra i filmalti”

L’avvocato Mattia Grassani è stato incaricato dalla società di Aurelio De Laurentiis di presentare il ricorso per la squalifica di Osimhen, ecco quanto fa sapere il legale: “Domani depositeremo ufficialmente il ricorso. Sono 22 pagine di dossier che comprendono anche i video delle immagini, i singoli frame ripresi da diverse angolazioni e non solo di questo episodio. Fra queste c’è anche il famoso caso di Immobile in Lazio-Inter e la manata a Vidal. Venne squalificato per solo una giornata più una corposa multa“.

Spalletti deve sperare che venga accettato il ricorso, altrimenti si ritroverà a giocare con la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona senza punte centrali. Mertens è in ripresa, ma con Petagna alla Sampdoria e Osimhen squalificato, non ci sarebbero attaccanti di ruolo. Si è visto come in alcuni casi sia indispensabile avere un uomo in area di rigore, magari anche un attaccante fisico che, come fatto da Petagna col Genoa, può sfruttare un palla aerea per risolvere le partite.