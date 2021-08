Genoa-Napoli 1-2, la decide Petagna appena entrato in campo. Il Napoli, dopo il successo all’esordio contro il Venezia, vince anche alla seconda di Serie A contro il Genoa dopo una partita esaltante in virtù di un’ottima prestazione di entrambe le squadre.

GENOA-NAPOLI 1-2

Partita ricca di emozioni a Genova. Parte meglio il Napoli che crea con Insigne (un palo e un’occasione) ma concretizza con Fabian Ruiz nel finale di primo tempo. Al 39′ si sblocca il match: Politano serve al limite Fabian Ruiz che con una finta di corpo elude l’intervento di un difensore facendo partire un mancino a giro diretto all’incrocio dei pali per lo 0-1. Nella ripresa chance per entrambe le squadre: il pari di Pandev viene annullato dal Var. L’1-1 lo segna il classe 2000 Cambiaso, ma Petagna (entrato da due minuti e 29 secondi) regala i tre punti a Spalletti nel finale.

GOL ANNULLATO AL GENOA

E’ il minuto 57 quello che scatena le polemiche al Ferraris. Meret sbaglia l’uscita, Buksa contende il pallone al portiere che, fuori equilibrio, colpisce con il ginocchio il giocatore del Genoa. L’arbitro Di Bello, ben appostato, vede e assegna la rete. Il VAR Fabbri, però, lo richiama all’on field review che porta all’annullamento del gol.

DECIDE PETAGNA

È la serata di Andrea Petagna. È l’ex spallino a regalare altri tre punti al Napoli, che supera a domicilio il Genoa per 2-1 e rimane a punteggio pieno in classifica dopo due giornate. Gara complicata, resa tosta da un avversario deciso a vendere cara la pelle nonostante il divario tecnico e le difficoltà della rosa. E match deciso, appunto, da un’incornata vincente a sei minuti dalla fine di Petagna, entrato da pochissimi secondi e diventato in un amen l’uomo della provvidenza azzurra.

VIDEO: I GOL DI GENOA-NAPOLI

Il video degli highlights e dei gol di Genoa-Napoli, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A Marassi primo tempo che viene sbloccato dal piazzato di Fabian Ruiz, un mancino che batte Sirigu. Nella ripresa però il Genoa cresce e trova il gol del pareggio di Pandev, annullato però dal Var. Poco dopo è Cambiaso a gonfiare la rete e stavolta è tutto vero. Ma a decidere il match è Petagna: il centravanti, appena entrato, la spizza di testa e regala tre punti pesantissimi.

1-1 CAMBIASSO

1-2 PETAGNA

GENOA-NAPOLI VISTA DAI SOCIAL

FANTACALCIO

PROMOSSO – Petagna. Che abbia delle qualità lo si sapeva già, ma stasera le mostra tutte assieme. Entra segna e tiene la squadra. Non si tocca.

BOCCIATO – Hernani. Gioca un tempo, nel ruolo di seconda punta, ma se ne accorgono in pochi. Dopo l’intervallo non rientra in campo.

TABELLINO

Genoa-Napoli 1-2 (primo tempo 0-1)

Genoa (3-5-1-1): Sirigu; Vanheusden (67′ Masiello), Biraschi, Criscito; Ghiglione (83′ Behrami), Rovella, Badelj, Sturaro (67′ Kallon), Cambiaso; Hernani (46′ Buksa); Ekuban (46′ Pandev). All. Ballardini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (92′ Juan Jesus); Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas (92′ Gaetano); Politano (82′ Petagna), Insigne, Lozano (70′ Ounas). All. Spalletti

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 39′ Fabian Ruiz (N), 69′ Cambiaso (G), 84′ Petagna (N)

Assist: Politano (N, 0-1), Ghiglione (G, 1-1), Mario Rui (N, 1-2)

Ammoniti: Ekuban, Di Lorenzo, Politano, Criscito

Espulsi: nessuno