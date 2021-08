Petagna-Sampdoria, il Napoli pronto a cedere in prestito l’attaccante ai blucerchiati. Secondo quanto riferito dall’aperto di calcio Mercato di sky sport, Gianluca Di Marzio, la trattativa potrebbe chiudersi a momenti. Nella Samp, aumenta la fiducia per il prestito di Petagna.

PETAGNA ALLA SAMPDORIA: LE ULTIME

“Andrea Petagna è sempre più vicino a una nuova avventura lontano da Napoli. Acquistato dal club di De Laurentiis nel gennaio 2020, l’attaccante è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative con gli azzurri, dove ha dovuto lottare per una maglia da titolare con Mertens e Osimhen. Proprio per questo motivo, l’ex bomber della SPAL è in cerca di una nuova sistemazione in vista della stagione 2021-2022, nel corso della quale, Petagna vorrebbe trovare maggiore continuità“.

Di Marzio, sul possibile trasferimento di Petagna alla Sampdoria ha poi aggiunto: “Da qui il tentativo della Sampdoria di riportarlo a Genova, dove Andrea ha già giocato nel 2013-2014. Nelle ultime ore, si è registrato un aumento di fiducia da parte dei blucerchiati, che sperano di chiudere nelle prossime ore per l’arrivo in prestito del numero 37. Alle 18.30, la squadra di D’Aversa scenderà in campo contro il Sassuolo di Dionisi, nel frattempo Giuseppe Riso – procuratore del giocatore si è recato a Genova per portare avanti la trattativa”.

IL NAPOLI NON POTEVA LIBERARE PETAGNA

A con fermare la notizia di un possibile trasferimento di Petagna alla Sampdoria, arriva anche Alfredo Pedullà. Il giornalista ed esperto di calciomercato di SportItalia scrive:

“Nelle ultime ore Andrea Petagna sta ragionando seriamente sul suo futuro. E mentre fino a qualche giorno fa sembrava intenzionato a restare a Napoli, adesso valuta concretamente l’opzione Samp”.

“Il Napoli, in assenza di Osimhen, non avrebbe potuto liberarlo prima della trasferta proprio a Genoa ma in casa dei rossoblù. E’ una situazione da monitorare: con la giusta offerta Samp, Petagna può partire. Aggiornamento dopo Genoa-Napoli”.