LIVE – Genoa-Napoli 0-1 Fabian Ruiz porta gli azzurri in vantaggio

LIVE Genoa-Napoli. La seconda giornata di Serie A vede il Napoli far visita al Genoa di Davide Ballardini. Azzurri reduci dal successo ottenuto con l’uomo in meno contro il Venezia, liguri chiamati a rialzarsi dopo il brutto ko di San Siro con l’Inter.

Genoa-Napoli in streaming

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-NAPOLI

GENOA (3-5-1-1): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani; Ekuban.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.

GENOA-NAPOLI: PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro concede un minuto di recupero.

39′ GOL! Genoa-NAPOLI 0-1! Rete di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, servito al limite dell’area da Politano, si sposta la palla e calcia trovando l’angolino basso alla destra di Sirigu.

37′ Il Napoli sta faticando a mettere in difficoltà la retroguardia rossoblu. Per ora, il Genoa sta coprendo ordinatamente il campo.

35′ Lancio lungo di Koulibaly a cercare Politano in avanti. Il difensore centrale ospite sbaglia totalmente il passaggio regalando palla al Genoa.

32′ Punizione dal limite dell’area di Insigne. Il tiro del capitano del Napoli finisce comodamente tra le braccia di Sirigu.

30′ Insigne penetra in area dalla destra e prova la conclusione bassa sul primo palo. Sirigu riesce a respingere il tentativo del fantasista azzurro salvando la propria porta.

25′ La squadra di Ballardini sta cercando di innescare in continuazione gli esterni di centrocampo. Gli azzurri appaiono in difficoltà nel gestire gli attacchi dei rossoblu.

22′ Ghiglione, imbeccato in area di rigore sulla destra da Hernani, calcia potentemente sul primo palo. Meret è attento e devia oltre la linea di fondo campo.

21′ Calcio d’angolo dalla sinistra sul primo palo di Hernani. Di Lorenzo, in traiettoria, libera di testa l’area di rigore.

20′ Calcio d’angolo dalla sinistra di Rovella. Il giovane centrocampista genoano sbaglia totalmente il cross mandando la palla in rimessa laterale.

18′ Punizione dalla sinistra in area di Hernani. Koulibaly intercetta la palla per poi allontanarla.

13′ Palla in profondità di Elmas per Insigne. Il tiro dell’attaccante partenopeo deviato da Criscito finisce oltre la linea di fondo campo.

10′ AMMONITO Ekuban. Entrata in ritardo ai danni di Di Lorenzo.

9′ Ekuban recupera palla al limite dell’area ma incespica prima di poter concludere a rete. Dopo l’errore dell’attaccante rossoblu, Koulibaly riesce a tornare in possesso del pallone.

7′ Giropalla del Napoli. Gli azzurri cercano di spingersi in avanti.

5′ In questi primi minuti di gioco, entrambe le squadre effettuano un pressing molto alto quando non sono in possesso palla.

3′ Cross dalla fascia destra di Di Lorenzo per il colpo di testa in torsione al centro dell’area di Lozano. La conclusione dell’attaccante messicano del Napoli sfiora la traversa.

1′ Inizia il primo tempo di GENOA-NAPOLI. Dirige la gara l’arbitro Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi.