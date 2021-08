“L’arbitro è l’alibi dei perdenti”. Zuliani: “Alla Juve manca un rigore”

La Juve perde con l’Empoli ed il giornalista Claudio Zuliani attacca l’arbitro: “Manca rigore su Dybala“. Ebbene sì dal mondo juventino arriva una lamentela sugli arbitri. Il direttore di JTV tuona contro l’operato dell’arbitro Ghersini che ha diretto Juventus-Empoli.

Eppure proprio gli juventini, dirigenza compresa, sono i primi a dire che non bisogna attaccare gli arbitri quando si perde. Proprio loro che in alcuni casi si vedono accordare rigori a favore molto discutibili, citiamo solo uno: quello di Cuadrado contro l’Inter, decisivo per la qualificazione Champions League, si lamentano degli arbitri.

Solo qualche anno fa Buffon da portiere della Juve disse che lamentarsi degli arbitri era l’alibi dei perdenti. Oggi a lamentarsi del direttore di gara è il direttore di JTV, proprio dopo una sconfitta. C’è poco da fare ogni mondo è paese.