De Laurentiis protesta contro gli arbitraggi. Il Napoli in questa stagione è stata la squadra più maltrattata di tutta la serie A. Fabbri contro il Cagliari ha negato la vittoria agli azzurri e ha complicato la classifica dei partenopei. Contro lo Spezia, ad arbitrare il Napoli ci sarà Irrati. Pessimi i precedenti con il fischietto di Pistoia. Il quotidiano la Repubblica scrive:

” De Laurentiis dovrebbe invece disertare pure la trasferta in Liguria e non è un bel segnale, visto che gli azzurri sono stati appena penalizzati da un grave torto arbitrale con il Cagliari e non hanno buoni precedenti con Irrati (nel 2016 espulse Sarri e Higuain a Udine, in 90’ che potevano valere lo scudetto): il direttore di gara designato per la sfida contro lo Spezia. Stavolta c’è in palio la Champions e De Laurentiis quasi sicuramente rimarrà a Roma, davanti alla tv. Ma è una scelta in linea con il trend di questa stagione: molto discutibile anche dal punto di vista strategico, oltre che da quello tecnico”.

Irrati arbitra Spezia-Napoli: Banti al VAR come all’andata

De Laurentiis teme l’arbitraggio di Irrati e soprattutto il VAR Banti. Tutti ricorderanno il famoso fallo di Kjaer su Llorente, anelotti in quella occasione durante l’incontro allenatori-Arbitri sollevò il problema: “C’è stato un confronto Ancelotti-arbitri a cui hanno partecipato: Giacomelli, i suoi assistenti, il quarto uomo e l’addetto al Var Banti. In quella sede proprio quest’ultimo ha più volte spiegato le dinamiche del mancato rigore, senza dare parola all’arbitro della gara che si è limitato ad assistere, così è intervenuto Ancelotti che gli ha chiesto: “Ma scusa, perché parli tu? Non è stato lui a dirigere la gara?”.

Il timore che tutto sia scritto arriva anche dall’ultimo precedente di Irrati con la squadra di De Laurentiis. L’arbitro era al VAR per Napoli-Milan, dello scorso novembre. La gara è da inserirsi nella speciale classifica dei più scandalosi arbitraggi della storia del calcio di ogni tempo e luogo. In campo c’era Valeri di Roma ed in sala VAR l’altro internazionale Irrati era assistito da Paganesi all’AVAR. Come abbiano tutti e tre potuto sbagliare in danno di una sola squadra, il Napoli, resta inspiegabile. Come inspiegabile risulta anche non aver ravvisato lo sgambetto di Donnarumma a Koulibaly negli svariati replay (potrebbe essere sfuggito a Valeri in campo) della sala VAR.