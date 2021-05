Alex Meret giocherà dal primo minuto con lo Spezia. Il portiere del Napoli è stato sempre in ballottaggio con Ospina ma dopo l’infortunio del colombiano sembra essersi guadagnato la possibilità di chiudere la stagione da titolare. Il portiere viene esaltato dal Corriere dello Sport, anche perché le sue qualità sono fuori da ogni dubbio. Nelle stagioni al Napoli ha sempre vissuto il dualismo con Ospina, ma ha sempre messo in mostra delle buone prestazioni.

7 marzo 2021, la svolta con il Crotone, in una gara apparentemente comoda e divenuta turbolenta, come varie volte capitato in questi otto mesi: Meret diventa titolare, lo sarà in sei gare su sette e saltando solo quella di Marassi con la Sampdoria. Alex Meret è accompagnato da una narrazione che s’è guadagnato sin dai banchi di scuola e che è poi stato sostenuta da «critici eccellenti» incantati dalle sue qualità: a Napoli ha dovuto lasciare scivolare tra le proprie mani una severità stridente con ciò che Zoff e Buffon – a esempio – pensano di lui. Ma ora che sta di nuovo lì, con continuità, ha sistemato i guanti e pure l’umore e si è messo a guardare in vicinanza:

la Champions chiama e l’Europeo è un sogno da afferrare anche attraverso un quarto posto (un terzo? un secondo?) da strappare con un colpo di reni che allontani da sé o Gollini o Cragno o entrambi.