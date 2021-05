Spezia-Napoli: Sky o Dazn? Dove vederla in Tv e streaming, le formazioni

Spezia-Napoli si gioca allo stadio Picco alle ore 15 di sabato 8 maggio, la partita è valida per la 35a giornata di Serie A, tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Spezia-Napoli Canale tv

Partita: Spezia-Napoli

Data: 8 maggio 2021

Orario: 15.00

Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite)

Streaming: Sky GO e NOW

Spezia-Napoli è una gara delicatissima per entrambe le formazioni. La formazione ligure cerca punti fondamentali per la salvezza, mentre il Napoli ha bisogno di centrare la vittoria per la zona Champions League. Gli uomini di Gattuso devono sfruttare il turno favorevole che mette contro domenica 9 maggio 2021 Juventus-Milan. Entrambe le formazioni possono perdere punti ed in caso di vittoria il Napoli si ritroverebbe in zona Champions League e soprattutto artefice del proprio destino per il piazzamento tra le prime quattro della Serie A. Lo Spezia che già all’andata ha giocato un brutto scherzo al Napoli vincendo al San Paolo vorrebbe ripetersi ed evitare brutte sorprese nel finale di stagione. Nel match di andata il Napoli tirò per ben 29 volte, ma segnò un solo gol.

Diretta tv e streaming: tutte le informazioni

La gara di Serie A Spezia-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky. I canali per guardare il match sono:

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite). E’ possibile guardare la partita anche in streaming attraverso pc e dispositivi mobili come smartphone e tablet grazie all’applicazione Sky Go e NOW.

Spezia-Napoli: le probabili formazioni

Lo Spezia deve fare a meno di Nzola squalificato, un’assenza importante per Italiano che deve rinunciare anche agli indisponibili: Krapikas e Leo Sena. Il tecnico dei liguri punterà ancora sul 4-3-3 con Provedel in porta, in difesa Ismajili ed Erlic, mentre i terzini saranno Vignali e Marchizza. A centrocampo ci sono Esetevez, Ricci e MAggiore, mentre in attacco spazioa d Agudelo, Piccoli e Gyasi.

Il Napoli arriva alla sfida con lo Spezia senza Koulibaly infortunato e Maksimovic alle prese col Covid. Tra i convocati rientra Ospina ma dovrebbe giocare comunque Meret titolare. Nel 4-2-3-1 del Napoli ci sono forzatamente Manolas e Rrahamani come difensore centrali, i terzini sono DI Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Fabian Ruiz e Demme. Politano favorito su Lozano per giocare titolare, con Zielinski ed Insigne a sostenere Osimhne punta centrale.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Gyasi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.